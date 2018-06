Israel mata líder de um grupo inspirado na Al-Qaeda Um ataque aéreo de Israel matou um líder de um grupo inspirado na Al-Qaeda e que atua na Faixa de Gaza. Hisham Saidani foi morto com seu guarda-costas no Norte da Faixa de Gaza, no sábado, segundo o Exército de Israel. Ele era um dos guias intelectuais para os movimentos ultraconservadores islâmicos em Gaza.