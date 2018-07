Israel mata palestino na Faixa de Gaza O Exército israelense matou ontem um palestino armado que cavava um buraco perto do muro de segurança que separa Israel da Faixa de Gaza. "Soldados israelenses que operavam ao longo da cerca de segurança na altura do centro de Gaza identificaram um sujeito suspeito cavando na terra, o que sugeria que estava tentando colocar uma bomba", afirma um comunicado do Exército, que afirma ter detectado na última semana três artefatos explosivos no muro de segurança, que foram detonados de maneira controlada. "Incidentes como esse são prova de como os terroristas usam a área para colocar explosivos e executar ataques", diz o comunicado.