Israel mata um palestino na fronteira com Gaza apesar de cessar-fogo

FAIXA DE GAZA - Soldados israelenses mataram um homem palestino a tiros e feriram 19 pessoas ao longo da fronteira da Faixa de Gaza com Israel nesta sexta-feira, 23, segundo uma fonte do setor de saúde de Gaza. Trata-se do primeiro registro de violência desde que a trégua entrou em vigor no fim da quarta-feira.

O homem morto hoje estava em um grupo de pessoas que se aproximaram da fronteira com Israel para pegar partes de um jipe do exército israelense que havia sido abandonado após os confrontos. Segundo a Reuters, há grande presença de palestinos próximo à cerca fronteiriça entre Israel e a Faixa de Gaza, algo que se tornou possível com a trégua.

O exército de Israel alegou que têm havido tentativas isoladas de infiltração em Israel por palestinos, e que tiros de advertência foram disparados para o alto quando o grupo se aproximou.

Próxima fase

O Egito, que mediou o cessar-fogo entre Hamas e Israel, vai sediar conversas entre autoridades do Cairo e enviados de Israel e de Gaza para a próxima fase da trégua: um novo acordo de fronteiras para Gaza.

O Hamas exige o fim do bloqueio fronteiriço, enquanto Israel insiste que o Hamas interrompa o tráfico de armas para dentro do território.

As informações são da Associated Press