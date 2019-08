Israel nega entrada de deputadas democratas a pedido de Trump

JERUSALÉM – Israel barrou nesta quinta-feira, 15, a entrada de duas deputadas americanas do partido Democrata, horas depois do presidente dos EUA, Donald Trump, solicitar o bloqueio da entrada delas.

Ainda na semana passada, havia boatos de que Trump estava pressionando o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, para negar a entrada das congressistas Ilhan Omar e Rashida Tlaib.

Ambas tinham uma viagem agendada à Cisjordânia, região em Israel ocupada pelos palestinos e alvo de disputa com o governo.

Elas são as primeiras mulheres muçulmanas no Congresso americano. Tlaib, de ascendência palestina, tem uma avó que mora na Cisjordânia. Uma visita a ela estava em seu roteiro de viagem.

Omar, uma refugiada da Somália, é a primeira mulher a usar o hijab no Congresso. Elas compõem um grupo de democratas contrárias ao alinhamento do governo americano com Israel, tendo se declarado a favor dos palestinos e feito declarações anti-Israel.

As afirmações geraram conflitos com judeus-americanos democratas e fizeram das deputadas alvo de críticas, acusadas de antissemitismo.

Por outro lado, Tlaib e Omar, junto com as deputadas Alexandria Ocasio-Cortez e Ayanna Pressley, foram alvo de afirmações consideradas racistas de Trump, que chegou a escrever no Twitter que as congressistas deveriam "voltar para seus países". Três delas nasceram nos EUA.

Desde então, o grito "mande-a de volta" tem sido usado por apoiadores de Trump nos primeiros eventos da campanha eleitoral da eleição presidencial de 2020.

Em entrevista a uma rádio local, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Tzipi Hotovely, afirmou que “a decisão foi tomada, a decisão é não permitir que elas entrem”.

A informação ainda não foi confirmada pela assessoria de Netanyahu ou do Ministério do Interior.

A decisão pode estar embasada por uma lei israelense de 2017, que permite que o país barre a entrada de pessoas consideradas defensoras do movimento que prega boicote, desinvestimento e/ou sanções a Israel.

O principal objetivo do movimento é acabar com a disputa israelense pela Cisjordânia. / NYT