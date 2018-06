Israel nega que tenha espionado EUA para obter informações sobre acordo com Irã

"Israel não espiona os Estados Unidos, ponto final, ponto de exclamação", declarou Yuval Steinitz, ministro de Inteligência israelense à Rádio Israel nesta terça-feira. "Quem quer que tenha publicado essas falsas acusações quer possivelmente prejudicar a excelente cooperação no setor de inteligência entre nós e os Estados Unidos."

Steinitz referiu-se a uma matéria publicada pelo Wall Street Journal, que cita atuais e ex-funcionários norte-americanos, segundo os quais agências de inteligência israelenses espionaram as negociações a portas fechadas entre as principais potências mundiais e o Irã, como parte de uma ampla campanha de informação contra o acordo, ao qual Netanyahu se opõe veementemente.

As fontes norte-americanas disseram ter ficado sabendo que Israel espionava as negociações porque agências dos Estados Unidos espionavam Israel e interceptaram comunicações nas quais funcionários israelenses fizeram referências a informações que, segundo os norte-americanos, só poderiam ter sido obtidas de envolvidos nas negociações.

Funcionários e ex-funcionários norte-americanos e israelenses disseram que Israel é capaz de obter detalhes sobre as negociações envolvendo Estados Unidos e países europeus espionando autoridades iranianas e de outros países com quem os negociadores de Washington se comunicaram durante as negociações, que já duram mais de um ano.

De acordo com essas fontes, Israel compartilhou informações reunidas a partir de conversas ocorridas durante informes no Congresso, num esforços de formar sua posição a respeito do acordo nuclear. Autoridades dos EUA disseram que os israelenses deturparam aspectos das negociações durante esses informes.

A negação de Israel não se estende aos informes no Congresso.

O ex-ministro de Relações Exteriores Avigdor Lieberman repudiou a matéria do WSJ, mas reconheceu à Rádio Israel que pode obter informações de inteligência sobre as negociações com fontes no Irã, sem espionar os Estados Unidos.

Agências de inteligência norte-americanas ajudaram os israelenses a construir os sistemas que usam para coletar comunicações iranianas. Fonte: Dow Jones Newswires.