Israel nega versão síria sobre disparos nas Colinas do Golan O Exército israelense negou a acusação da Síria de que teria disparado no domingo contra manifestantes desarmados perto das Colinas do Golan, matando 23 palestinos e sírios. Segundo Damasco, Israel abriu fogo contra um grupo que reivindicava suas terras no Golan, tomadas em 1967. Israel disse que Damasco está explorando os palestinos, enviando-os à fronteira, para desviar a atenção da crise na Síria. / NYT