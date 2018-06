Israel para cooperação com órgão da ONU O governo de Israel decidiu ontem interromper a cooperação com o Conselho de Direitos Humanos da ONU. A decisão foi tomada após a entidade aprovar o envio de uma missão para investigar os assentamentos judaicos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, a pedido da Autoridade Palestina. "Não trabalhamos mais com eles", disse o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores de Israel, Yigal Palmor. "Eles tomam sistematicamente todo tipo de decisões e condenações contra Israel." A ONU lamentou a decisão.