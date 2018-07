Israel para e marca o feriado do Yom Kippur Os israelenses paralisaram as atividades no final da tarde desta terça-feira para marcar o Yom Kippur, ou Dia do Perdão, considerado o dia mais sagrado do ano na religião judaica. Em Israel, o espaço aéreo foi fechado e o transporte público parou no feriado, que começou no final da tarde de hoje e terminará após o pôr-do-sol na quarta-feira. No Yom Kippur, os judeus pedem a Deus que os perdoe pelas transgressões.