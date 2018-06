Israel pode fazer mais ataques na Síria, diz premiê

Netanyahu disse que Israel responderia com mais força ainda se houver novos ataques contra o seu país. "Na noite passada, nós operamos com grande força contra alvos sírios que atuaram contra nós, e, se necessário, vamos usar a força adicional", disse ele aos membros de seu partido. "Vamos continuar a lutar com força contra quem nos ataca ou tenta nos atacar."

O Exército de Israel disse que os ataques aéreos atingiram nove alvos na vizinha Síria. O governo sírio admitiu a ofensiva e um grupo ativista disse que os ataques aéreos mataram ao menos dez soldados e destruiu um centro do comando do exército.

No domingo, forças sírias atacaram um veículo civil na área das Colinas de Golã controlada por Israel, matando um garoto de 14 anos e ferindo outras duas pessoas. Este foi o incidente mais sério ocorrido na região desde o início da guerra civil na Síria, segundo Lerner. Fonte: Associated Press.