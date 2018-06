Israel pode parar transferência de recursos a palestinos

Os palestinos devem milhões de dólares a companhias israelenses por serviços de eletricidade, energia e outros. A autoridade israelense explicou que Israel irá deduzir a dívida palestina de sua transferência mensal de recursos provenientes de tributos que coleta dos palestinos.

Por acordos interinos de paz, Israel coleta tributos de palestinos em nome deles e transfere cerca de US$ 100 milhões por mês. Sem esses recursos, a Autoridade Palestina provavelmente não conseguirá pagar os salários de funcionários e outras despesas do governo. O ministro do Trabalho palestino, Ahmad Majdalani, qualificou a decisão como ilegal e um movimento político, em vez de econômico. Fonte: Associated Press.