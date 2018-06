Israel posiciona sistema antimísseis perto de Jerusalém

Israel teme que a Síria ou algum grupo alinhado com Damasco tente atacar seu território se os Estados Unidos cumprirem as recentes ameaças de bombardear a Síria em resposta a um ataque com armas químicas atribuído por Washington ao governo sírio.

Estrategistas militares israelenses consideram improvável que a Síria ataque o país, mas mesmo assim vêm realizando preparativos para essa possibilidade. Fonte: Associated Press.