Israel precisa negociar com palestinos, admite ministro

Embora Barak tenha dito que Israel precisa negociar, ele não apresentou alternativas ao impasse atual entre Israel e os palestinos. Panetta, que fez sua primeira viagem ao Oriente Médio como secretário de Defesa, repetiu a visão da administração Obama de que ambas as partes precisam retomar o diálogo para uma solução negociada na fórmula dos dois Estados.

A viagem de Panetta ocorre em meio a um aumento na pressão internacional para que ambas as partes voltem a negociar e firmem um acordo de paz até o final de 2012. O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, pediu em 23 de setembro o reconhecimento formal da Palestina na Organização das Nações Unidas (ONU).

O governo dos EUA é contra o pedido de adesão feito por Abbas à ONU. A visita de Panetta pode ser vista nesse contexto, uma tentativa de Washington em evitar que o Conselho de Segurança vote o pedido. Os EUA afirmaram que vetarão o pedido palestino no CS, se ele for aprovado pela maioria dos 15 membros. O veto americano traria desgastes políticos a Washington.

"É muito claro que nessa época dramática no Oriente Médio, quando acontecem tantas mudanças, não é uma boa situação para Israel ficar cada vez mais isolado. E é isso o que está acontecendo", disse Panetta no domingo.

Barak concordou apenas de uma maneira geral com as declarações de Panetta mas não deu nenhuma indicação de que Israel será mais receptivo na discussão sobre os assentamentos judaicos nos territórios palestinos, o que na prática travou as negociações de paz. Israel continua a construir nos assentamentos judaicos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, onde 500 mil colonos judeus vivem atualmente.

"Eu concordo plenamente que temos que buscar uma maneira razoável de reduzir as tensões com a Turquia e o Egito, além de encontrar um caminho para retomar de uma maneira sincera as negociações com os palestinos", disse Barak. Mas ele criticou o pedido feito por Abbas na ONU.

Panettta também terá uma reunião com Abbas na Cisjordânia, antes de seguir para o Cairo, onde se encontrará com a junta militar do Egito. Mais tarde nesta semana ele participará de uma reunião na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Bruxelas.

As informações são da Associated Press.