Israel prende dez membros de grupo extremista judeu

Segundo oficiais, as prisões ocorrem depois de uma investigação de dez meses que usou agentes infiltrados dentro do Levaha, grupo que se tornado conhecido no país. Na segunda-feira, Israel também condenou três membros da organização por atearem fogo a uma escola bilíngue no mês passado.

O Levaha é conhecido por seus esforços para acabar com relações entre árabes e judeus. Sua popularidade aumentou nos últimos meses, em meio ao crescimento das tensões sobre um local santo de Jerusalém e uma recente onda de mortes provocadas por ataques palestinos.

Ativistas do grupo, que surgiu em 2009, fazem campanhas por telefone exortando judeus a não terem relacionamentos com árabes e incitando empresas a não contratarem mão de obra árabe. Em agosto, militantes do grupo fizeram um protesto em frente a uma cerimônia de casamento das duas etnias.

Membros do Levaha se comunicam utilizando o serviço de mensagens instantâneas WhatsApp, afirmou Avraham, um ativista de dezenove anos que não quis revelar seu sobrenome por medo das autoridades. "Muitas pessoas começam a entender que a convivência é ruim para o judaísmo", disse.

Os líderes do movimento afirmam que se opõem à violência e que simplesmente tentam prevenir que a juventude israelense seja assimilada. "Em vez de dar um prêmio pelo trabalho importante que faço resgatando as filhas de Israel, o Estado de Israel me algema", afirmou Gopstein, nesta terça-feira.

O Israel Religious Action Center, um observatório liberal judeu, afirma ter pedido insistentemente às autoridades para agirem contra o Levaha nos últimos anos. "Não precisávamos esperar por uma escola em chamas", afirmou Ruth Carmi, advogada do grupo. "Isto já estava anunciado." Fonte: Associated Press.