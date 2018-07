Israel prende ex-ministro do Hamas na Cisjordânia Forças israelenses prenderam hoje um graduado funcionário do Hamas no norte da Cisjordânia, informaram fontes do setor de segurança palestino. Wasfi Qabha, de 50 anos, havia sido ministro para Assuntos Prisionais no governo do Hamas em 2006. Ele foi levado de sua casa em Jenin no início da manhã de hoje, segundo as fontes.