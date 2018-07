Israel prendeu 835 menores palestinos, denuncia grupo

De acordo com o estudo, 835 menores de idade foram indiciados por atirar pedras em soldados israelenses de 2005 ao início de 2011. Desse total, 34 tinham 13 anos ou menos. A maior parte das crianças e adolescentes (93%) acabou condenada a penas de restrição de liberdade e somente uma foi absolvida. O levantamento do B''Tselem baseia-se em estatísticas do exército e em entrevistas.

O grupo humanitário israelense cita o caso de um menino de oito anos preso na Cisjordânia em fevereiro. Os soldados o liberaram depois de perceberem que ele não era a criança que procuravam: eles queriam o irmão dele, de nove anos. Ao encontrarem o menino de nove anos, os soldados de Israel algemaram e vendaram o garoto antes de o levarem a um centro de detenção, onde o submeteram a um interrogatório de cinco horas de duração, denuncia o B''Tselem. Os soldados israelenses liberaram o menino depois de terem concluído que ele era menor de idade.

A tenente coronel Avital Leibovich, porta-voz do exército de Israel, disse que cerca de 160 pessoas, entre soldados e civis, ficaram feridas em incidentes envolvendo menores de idade entre 2005 e 2011. Segundo ela, dez dessas pessoas foram atingidas por pedras.

O B''Tselem admite a necessidade das autoridades israelenses de imporem a lei, mas advertiram que as medidas adotadas - algemar, vendas, interrogar e negar acesso a advogados, além de detenções em ações na calada da noite - em geral se mostraram desproporcionais aos delitos cometidos. As informações são da Associated Press.