Israel quer que Estados Unidos ameacem Teerã

O premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, espera que a questão seja discutida em uma reunião na Casa Branca, na segunda-feira, após semanas de intensas ações diplomáticas, em que Obama enviou a Jerusalém altos funcionários, incluindo da Inteligência, Segurança Nacional e chefes militares, na tentativa de refrear uma discussão sobre eventual ataque ao Irã, disse o jornal britânico.

Diplomatas disseram que Israel está indignada com a posição de Obama, que tem depreciado a possibilidade de uma ação militar inicial contra o Irã, dizendo que isso enfraquece a perspectiva de Teerã levar a sério as advertências de Israel, informou o "The Guardian". As informações são da Dow Jones.