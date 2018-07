Israel reabre fronteira com Gaza

Os foguetes disparados na direção de Sderot causaram danos, mas não deixaram vítimas. Os disparos levaram Israel a fechar o único entroncamento comercial do sitiado território palestino litorâneo e a restringir o fluxo de civis somente a casos humanitários. Israel também diminuiu o trecho do litoral que pode ser usado por pescadores palestinos.

Hoje, Israel reabriu o entroncamento comercial e voltou a permitir que palestinos com autorização para atravessar a fronteira entrassem em seu território. As restrições à pesca, no entanto, foram mantidas.

Também nesta quinta-feira, o exército informou a detenção, na véspera, de cinco líderes do Hamas na Cisjordânia, entre eles o deputado Mohammed Jamal Natshe. Ao longo dos últimos anos, Israel tem prendido repetidamente legisladores do Hamas, considerado "terrorista" pelo governo do país. As informações são da Associated Press.