Israel reabre ponto de passagem de mercadorias na Faixa de Gaza

JERUSALÉM - O governo de Israel reabrirá nesta quarta-feira, 15, o terminal de Kerem Shalom, principal ponto de passagem de insumos e mercadorias que entram na Faixa de Gaza. O trecho havia sido fechado no início de julho, agravando as condições do enclave palestino.

Segundo o ministro da Defesa de Israel, Avigdor Lieberman, a reabertura do terminal é "uma mensagem clara aos moradores da Faixa de Gaza de que a paz compensa e a violência, não". A medida é vista como um esforço do Egito para obter um acordo de cessar-fogo na região.

Além da abertura da fronteira, Israel também aumentará a zona de pesca designada à Faixa de Gaza em nove milhas náuticas.

No início de julho, Israel bloqueou o terminal e impediu a passagem de combustíveis à Faixa de Gaza. À época, o governo justificou a medida como uma resposta aos ataques palestinos com balões explosivos que queimaram mais de 3 mil hectares no sul de Israel. O bloqueio levou à escassez de eletricidade, medicamentos e alimentos, aumentando a pobreza no enclave.

Na semana passada, ativistas de Gaza cessaram o lançamento de foguetes contra Israel. Os ataques deixaram 20 israelenses feridos e levou Israel a responder com um bombardeio contra 150 alvos militares palestinos. Fontes médicas no enclave afirmam que três palestinos morreram no bombardeio, incluindo uma mulher grávida e sua filha de um ano e meio. //ASSOCIATED PRESS, EFE