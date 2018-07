Israel recebe presidente do Sudão do Sul O presidente do Sudão do Sul está em visita oficial a Israel, cujo governo tenta construir alianças com países de maioria cristã do Leste da África, em parte para conter ameaças do Islã extremista. O presidente do sul sudanês, Silva Kiir, chegou a Israel nesta terça-feira, um mês após o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, receber as visitas dos presidentes de Uganda e do Quênia.