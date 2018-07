Israel recua em ameaça de deportar jornalistas

Ontem, Israel afirmou que qualquer jornalista pego a bordo poderia ser deportado e impedido de entrar no país por dez anos. Jornalistas dizem que devem ter o direito de cobrir uma notícia importante. O governo israelense acusa a mídia de ser cúmplice da tentativa de entrada ilegal da flotilha em Gaza. Há um ano, Israel atacou uma flotilha similar, matando nove ativistas turcos, um deles também cidadão norte-americano. As informações são da Associated Press.