Israel reforça fronteira para celebração do Yom Kippur

Israel fechou-se ontem completamente para o mundo durante a celebração do Yom Kippur, o Dia do Perdão, data mais sagrada do judaísmo. O tráfego aéreo foi interrompido e a circulação em todos os postos fronteiriços terrestres - além de portos marítimos -, permanecerá suspensa até a noite de hoje, após o tradicional jejum, que, estima-se, seja praticado por 58% dos israelenses judeus.

A interdição mais prolongada ocorre nos acessos à Cisjordânia e a Gaza. Os bloqueios de controle nos territórios palestinos foram fechados na quinta-feira, 24 horas antes do início da celebração judaica, e serão reabertos à meia-noite, quase sete horas após o pôr do sol, que determina o fim da festa religiosa. Durante o fechamento, a passagem seria autorizada apenas em casos de emergência médica ou humanitária, após autorização oficial.

A polícia de Israel entrou em alerta para evitar que o feriado ficasse marcado por retaliações contra o incêndio de uma mesquita na Galileia, atribuído a judeus fundamentalistas (mais informações nesta página).

Demolições. Para evitar protestos, policiais reuniram-se com líderes árabes-israelenses em diversas cidades, segundo o jornal Haaretz. O acesso à Esplanada das Mesquitas, localizada acima do Muro das Lamentações, foi impedido para homens com menos de 45 anos. O policiamento em Jerusalém Oriental também foi reforçado.

Israel planeja iniciar uma série de despejos e demolições em assentamentos israelenses na Cisjordânia, para retirar cerca de mil colonos judeus de Migron, Givat Assaf e Beit-El, afirmou ontem o jornal Yedioth Ahronoth. A intenção dos habitantes dos locais é resistir a qualquer custo.

O grupo islâmico Hamas, que controla a Faixa de Gaza, pediu ontem que facções palestinas sequestrem militares israelenses para aumentar o poder de barganha dos árabes na negociação pela libertação de prisioneiros palestinos. Pela liberdade do soldado israelense Gilad Shalit, sequestrado há cinco anos, os palestinos exigem que cerca de mil presos sejam soltos. / EFE e AFP