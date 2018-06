Israel rejeita plano de trégua em Gaza, diz mídia local

A proposta apresentada pelo secretário de Estado norte-americano John Kerry pedia uma trégua temporária, durante a qual Israel e o Hamas realizariam conversações indiretas sobre o alívio do bloqueio a Faixa de Gaza. O Hamas exige que as passagens de fronteira com o território costeiro sejam abertos.

A televisão israelense informou que na noite desta sexta-feira o gabinete de segurança de Israel, que agrupa os principais Ministérios relacionados a questões de segurança, rejeitou a proposta principalmente porque ela significaria que Israel teria de interromper seus atuais esforços para destruir os túneis do Hamas, que ligam Gaza ao território israelense.

O governo de Israel não havia se pronunciado oficialmente sobre o assunto. Fonte: Associated Press.