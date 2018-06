Israel reprime manifestação de palestinos em Gaza

Um grupo de cerca de 300 manifestantes dirigiu-se hoje a uma área de Gaza próxima da fronteira à qual o acesso é considerado "proibido" por Israel.

Os palestinos realizaram o protesto para marcar o 13º aniversário do início da segunda intifada (levante) contra a ocupação israelense.

Em setembro do ano 2000, uma visita do então líder conservador Ariel Sharon à Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém, deu início a uma revolta que anos depois terminou com milhares de mortos.

Manifestações menores foram realizadas hoje também em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia. Fonte: Associated Press.