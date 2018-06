Israel responde a ataque com foguetes do Líbano Militares de Israel dispararam neste domingo várias bombas de artilharia em direção sul do Líbano, em retaliação contra um ataque com foguetes ocorrido mais cedo. Ambos os ataques atingiram áreas desabitadas de Israel e do Líbano, sem causar mortes ou danos, de acordo com autoridades dos dois países.