Israel responde a foguetes lançados de Gaza e aumentam os temores de nova escalada na região

GAZA - Cerca de 100 foguetes lançados de Gaza caíram neste sábado, 4, em Israel, que respondeu ao ataque causando a morte de um palestino e fechando pontos na fronteira com a Faixa de Gaza. A ação palestina e a resposta israelense aumentam os temores de uma nova escalada na região.

Em retaliação aos foguetes palestinos, Israel realizou ataques aéreos e recorreu a disparos de tanques contra posições do Hamas, segundo o Exército hebreu. O Ministério da Saúde de Gaza anunciou que os bombardeios israelenses deixaram uma pessoa morta e várias feridas.

Uma fonte de segurança de Gaza disse que os ataques israelenses atingiram três áreas separadas da região e que três "combatentes da resistência" ficaram feridos.

O Exército israelense afirmou que os palestinos dispararam 90 foguetes da Faixa de Gaza e que dezenas deles foram interceptados pelo sistema de defesa antimísseis de Israel. De acordo com os serviços de emergência do país, os foguetes não deixaram vítimas israelenses.

O Exército disse que bombardeou dois lançadores de foguetes palestinos e que tanques atacaram vários postos militares do Hamas. Essa escalada, a mais importante durante várias semanas, ocorre após manifestações violentas na sexta-feira na fronteira de Gaza.

Quatro palestinos, incluindo dois membros do braço armado do Hamas, foram mortos em um ataque israelense em Gaza na sexta-feira, após dois soldados israelenses terem sido feridos em confrontos no setor de fronteira. O movimento islamista Hamas, no poder na Faixa de Gaza, prometeu responder à "agressão israelense".

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, disse neste sábado que se reunirá com autoridades de segurança do país, segundo um dos seus porta-vozes. Israel e Hamas entraram em confronto em três guerras desde 2008 e, quando a tensão aumenta entre os dois lados, teme-se um quarto conflito.

No fim de março, sob os auspícios do Egito e da ONU, um cessar-fogo foi negociado, anunciado pelo Hamas, mas nunca confirmado por Israel. Isso permitiu manter relativa calma durante as eleições legislativas israelenses de 9 de abril. Mas na terça-feira, Israel reduziu a zona de pesca autorizada na costa de Gaza depois que militantes palestinos lançaram um foguete em seu território. Ele caiu no Mediterrâneo e o Exército israelense acusou a Jihad Islâmica, um grupo aliado do Hamas, pela ação. / AFP