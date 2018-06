Israel responde a morteiro lançado pela Síria

Desde o início dos conflitos na Síria, morteiros têm esporadicamente explodido em território israelense. Em algumas ocasiões, os ataques causam pequenos danos.

Israel acredita que a maior parte dos tiros corresponde a balas perdidas, mas em algumas ocasiões o governo acusou a Síria de mirar em Israel. Em outras ocasiões as tropas israelenses também responderam os ataques.

Os israelenses capturaram as Colinas de Golã da Síria na guerra de 1967. No entanto, a fronteira registrava um período de paz até eclodir a guerra civil no país vizinho. Fonte: Associated Press.