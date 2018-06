Israel responderia 'com força' a eventual ataque sírio

O comentário do chefe de governo israelense vem à tona em um momento no qual os Estados Unidos avaliam a possibilidade de uma ação militar contra a Síria em meio a suspeitas de que o governo do país teria usado armas químicas em um ataque na semana passada.

Autoridades israelenses estão preocupadas com a possibilidade de Síria atacar o Estado judeu em retaliação a eventuais bombardeios norte-americanos. Fonte: Associated Press.