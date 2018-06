Israel rompe contato com Conselho de Direitos Humanos

"Israel nunca cooperou com as missões investigadoras da ONU que foram montadas e enviadas para investigar as atrocidades de israelenses contra os palestinos", disse o ministro das Relações Exteriores da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Riad Malki.

O Conselho da ONU continuará a passar resoluções sobre Israel enquanto a ocupação da Cisjordânia prosseguir, alertou a diplomata uruguaia Laura Dupuy Lasserre, presidente do Conselho.

"Foi uma decisão do Ministério de Relações Exteriores romper contatos de trabalho com a organização", disse o porta-voz do ministério da Israel, Yigal Palmor, à agência France Presse, lembrando que a decisão ainda precisa ser formalmente informada ao conselho. O governo israelense também vai impedir a entrada de um grupo da ONU na Cisjordânia para realizar a investigação sobre os assentamentos. Israel acusa o conselho de apresentar um acentuado viés anti-Israel. O país afirma a ONU tem foco desproporcional sobre a política israelense em relação aos palestinos.

Líderes israelenses ficaram alvoroçados por causa da adoção de uma resolução do conselho, na semana passada, condenando a construção de assentamentos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental e com a decisão do conselho em enviar uma missão de sondagem para investigar os acontecimentos.

As informações são da Associated Press e da Dow Jones.