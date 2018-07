Israel se diz preocupado com fronteira egípcia

O ministro da Defesa de Israel disse que a situação na fronteira com o Egito apresenta sinais preocupantes de deterioração.

Ehud Barak fez a declaração após militantes terem plantado uma bomba e atacado com tiros um grupo de trabalhadores que construía uma cerca fronteiriça, matando um deles.

Soldados israelenses mataram dois dos militantes.

No ano passado ocorreram incidentes similares na fronteira entre Israel e o Egito no deserto do Sinai (Israel diz que militantes palestinos aproveitam a falta de segurança egípcia para lançar ataques).