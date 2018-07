Israel seguirá construindo em Jerusalém Oriental Dan Shapiro, enviado do governo americano a Israel, pediu ontem que o país interrompa a expansão de bairros judeus em Jerusalém Oriental. Segundo o diplomata americano, o plano de construir 1.100 novas casas em Gilo, anunciado em setembro, prejudica os esforços dos EUA no Conselho de Segurança contra o pedido palestino de adesão à ONU. O pedido americano foi prontamente recusado pelo ministro do Interior de Israel, Eli Yishai. O israelense afirmou que as construções em Jerusalém Oriental nunca pararam, nem mesmo durante os governos de esquerda, e não seriam os conservadores a interrompê-las. Ontem, pela primeira vez após a libertação do militar Gilad Shalit, Israel voltou a bombardear a Faixa de Gaza. / REUTERS