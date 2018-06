Israel: Suprema Corte mantém libertação de palestinos A Suprema Corte de Israel abriu caminho hoje para a libertação de 26 prisioneiros palestinos, num movimento que pode acelerar as negociações de paz no Oriente Médio. O tribunal rejeitou um recurso que pedia o cancelamento da planejada libertação dos prisioneiros sob alegação de que os palestinos - todos condenados por conexões com mortes de israelenses - voltarão ao caminho da violência.