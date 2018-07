Israel suspende militar por agressão a manifestante pró-palestinos

Texto atualizado às 11h10

TEL-AVIV - O Exército de Israel suspendeu nesta segunda-feira, 16, um tenente-coronel que bateu no rosto de um ativista pró-palestinos com uma metralhadora. A agressão ocorreu diante das câmeras de TV de canais locais e a divulgação das imagens provocou uma polêmica no país.

As imagens foram divulgadas na internet. Nelas, um grupo de soldados de Israel aparece em uma discussão com ciclistas palestinos e ativistas estrangeiros pró-palestinos. O incidente ocorreu em um posto de controle no norte de Jericó, na Cisjordânia, de acordo com a AFP.

"O tenente-coronel Shalom Eisner foi suspenso à espera dos resultados da investigação que foi aberta", declarou um porta-voz do Exército, ainda segundo a AFP.

Agressão

O vídeo do incidente mostra Eisner segurando um rifle M-16 e gritando com um grupo que protestava, quando de repente bateu em um homem. O sujeito atingido caiu no chão e foi levado para socorro pelos outros ativistas. Ele é dinamarquês.

"Nós estávamos caminhando lentamente em direção aos soldados, cantando músicas palestinas pedindo liberdade. Eu não acredito que isso seja uma provocação", disse o manifestante agredido, Andreas Ias, à rede de TV Canal 10. Ele foi atendido em um hospital palestino por pequenos cortes e disse à imprensa israelense que estava bem.