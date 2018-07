Israel testa sistema para defesa de mísseis

O sistema é designado para reter mísseis de média distância e interceptar projéteis que alcancem até 300 quilômetros.

Israel também montou sistemas de proteção para ameaças provenientes do Irã que alcancem maiores distâncias. Um deles protege o país de foguetes atirados por militantes palestinos da Faixa de Gaza e guerrilheiros do Hezbollah, no Líbano. O sistema interceptou centenas de foguetes de Gaza na rodada de conflitos que ocorreu este mês.

O ministro de Defesa de Israel, Ehud Barak, disse que o sucesso desse sistema nos conflitos recentes reafirma sua "imensa importância". As informações são da Associated Press.