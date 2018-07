Israel treina exército para deter nova flotilha

No ano passado, um ataque israelense contra uma flotilha internacional com destino à Gaza resultou na morte de nove ativistas, sendo oito turcos e um norte-americano. A violência da operação militar causou controvérsia no cenário internacional. Israel alega que seus soldados tentaram "apenas se defender" dos tripulantes que tentaram resistir à invasão do barco.

A expectativa é de que uma nova flotilha humanitária saia no fim de junho de diversos portos europeus com destino a Gaza. A Faixa de Gaza é governada pelo Hamas. Na prática, porém, Israel bloqueia o acesso ao território litorâneo por terra, ar e mar. As informações são da Associated Press.