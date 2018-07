Israel troca 25 presos egípcios por estudante

Israel e Egito realizaram ontem a troca de 25 prisioneiros egípcios por Ilan Grapel, cidadão israelense-americano preso no Cairo sob acusação de espionagem. O acordo, mediado pelos Estados Unidos, pode diminuir a tensão entre o novo governo do Egito e Israel.

Grapel voou para casa em um jato privado e acompanhado por dois enviados do premiê israelense, Binyamin Netanyahu. Ele desembarcou sorridente no aeroporto de Tel-Aviv, onde foi recebido pela mãe. Grapel, de 27 anos, nasceu nos EUA e cursava Direito em Nova York. Estudante de árabe, ele migrou para Israel em 2005, onde adquiriu cidadania israelense e serviu as Forças Armadas do país na guerra contra o Hezbollah, em 2006, no Líbano.

Prisão. Em maio, ele foi para o Cairo trabalhar para uma ONG de ajuda a refugiados. Durante a revolta popular contra o regime do presidente Hosni Mubarak, Grapel esteve várias vezes na Praça Tahrir e nunca escondeu sua cidadania israelense. Seu único erro foi ter postado em sua página no Facebook fotos usando uniforme militar de Israel.

Em 12 de junho, ele foi preso e acusado de ser um espião envolvido no recrutamento de agentes e no monitoramento dos eventos durante a revolta egípcia. Israel negou qualquer relação de Grapel com seu serviço secreto. Em sua defesa, os israelenses disseram que um membro do Mossad jamais cometeria o erro primário de postar fotos no Facebook.

Os prisioneiros egípcios foram libertados mais cedo. Eles fizeram a viagem por terra de Israel até a fronteira egípcia. Imagens de TV mostraram alguns beijando o asfalto assim que pisaram no Egito. Os três menores de idade incluídos na lista foram os primeiros a atravessar a fronteira. Em entrevista, dois deles disseram não ter sido mal tratados na cadeia. Ambos afirmaram que foram presos depois de atravessar a fronteira ilegalmente para vender cigarros contrabandeados.

Tráfico de drogas. Israel afirmou que os prisioneiros egípcios libertados em troca de Grapel não eram acusado de crimes relacionados à segurança do país. A maioria, segundo o governo israelense, estava presa por delitos ligados ao tráfico de drogas. / REUTERS e AP