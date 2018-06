Israel vai construir 'Estação Donald Trump' do metrô próximo ao Muro das Lamentações

JERUSALÉM - O governo de Israel pretende homenagear o presidente americano, Donald Trump, em retribuição ao reconhecimento de Jerusalém como capital israelense por parte dos Estados Unidos, dando o nome do magnata a uma estação de metrô na Cidade Santa. E o local exato do futuro edifício poderá causar tanta polêmica quanto a declaração de Trump.

O ministro dos Transportes israelense, Israel Katz, informou nesta quarta-feira, 27, que uma parada de metrô projetada para ser construída nas proximidades do Muro das Lamentações, em Jerusalém Oriental, será batizada Estação Donald Trump – no coração da Cidade Velha, bem no centro da região em que os palestinos querem instalar sua futura capital.

“Decidi nomear a estação do Muro das Lamentações em homenagem ao presidente dos EUA, Donald Trump, por sua decisão corajosa e histórica de reconhecer Jerusalém como capital do povo judeu e do Estado de Israel”, declarou Katz, em um comunicado.

A estação servirá a uma extensão subterrânea de uma linha ferroviária de alta velocidade entre Tel-Aviv e Jerusalém. Segundo o governo israelense, porém, o projeto ainda está no papel – e uma porta-voz do Ministério dos Transportes disse que outros departamentos ainda precisam aprová-lo.

O anúncio de Katz foi rapidamente condenado por líderes palestinos, já irritados com a decisão de Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, no dia 6, e determinar a transferência da embaixada americana para a cidade – anulando, desta maneira, qualquer possibilidade de retomada das negociações entre israelenses e palestinos intermediadas pelos EUA.

“O governo extremista israelense está tentando correr contra o tempo para impor fatos no terreno na cidade de Jerusalém”, afirmou Wasel Abu Youssef, membro do Comitê Executivo da Organização para a Libertação Palestina. / REUTERS