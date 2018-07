Israel vai construir mais 336 casas na Cisjordânia

Ariel Rosenberg, porta-voz do Ministério da Habitação e Construção, disse que as construtoras apresentarão seus projetos para a construção de 294 apartamentos em Betar Illit e 42 apartamentos em Karnei Shomron.

As construtoras que vencerem as licitações terão de providenciar as permissões de construção antes do início dos trabalhos. Ele calcula que as construções devem estar concluídas em cerca de três anos.

Construções em assentamentos têm impedido os esforços de paz há mais de dois anos. As negociações foram retomadas brevemente em setembro, mas foram novamente interrompidas após o final uma moratória israelense para novas construções.

Os palestinos dizem que não negociarão enquanto Israel mantiver construções em terras que eles querem para seu futuro Estado. Israel rejeita a exigência e diz que o futuro dos assentamentos deve ser decidido em negociações. Cerca de 500 mil israelenses vivem em assentamentos em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia, território invadidos por Israel.

Com a falta de negociações, os palestinos pretendem pedir o reconhecimento de seu Estado durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em setembro, o que pode aprofundar o isolamento diplomático de Israel. Mas se a medida for aprovada significará apenas uma vitória simbólica para os palestinos, já que pouca coisa vai mudar na prática. As informações são da Associated Press.