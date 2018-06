Israel volta a liberar materiais de construção em Gaza

Em 2010, Israel aliviou as restrições e permitiu a importação com supervisão internacional. Em outubro, entretanto, a entrada dos produtos foi suspensa após a descoberta de um túnel revestido de concreto ao longo da fronteira, construído por militantes palestinos.

Robert Serry, enviado da ONU ao Oriente Médio, afirmou que os materiais serão utilizados para construir escolas, casas e redes de saneamento básico. Críticos israelenses dizem que a política do país é sinônimo de castigo coletivo e de sofrimento aos moradores de Gaza. As autoridades de Israel não comentaram a decisão. Fonte: Associated Press.