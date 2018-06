Israel volta a transferir impostos à Palestina

A transferência faz parte do montante em impostos e taxas que Israel arrecada em nome dos palestinos e não entrega à ANP. O montante representa um elemento importante no Orçamento do governo palestino. Israel congelou os pagamentos mensais após a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) ter reconhecido a Palestina como Estado observador, em novembro.

O porta-voz do ministro de Finanças de Israel disse que "em relação a futuras transferências de impostos, nenhuma decisão foi tomada."

A ANP, que em 2012 registrou déficit de US$ 1,3 bilhões e US$ 500 milhões de necessidade de financiamento, informou que não tem como pagar salários sem o dinheiro dos impostos que Israel deve a ela. As informações são da Associated Press e Dow Jones.