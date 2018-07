Israelense ataca memorial de Rabin em protesto contra troca de prisioneiros

TEL AVIV - Um israelense vandalizou nesta sexta-feira, 14, o monumento em lembrança ao assassinato do ex-premiê Yitzhak Rabin, que aconteceu há cerca de 16 anos em em Tel Aviv.

Segundo a polícia local, Shvuel Schijveschuurder, o agressor, perdeu os pais e três irmãos em um ataque terrorista suicida ocorrido em uma pizzaria de Jerusalém em 2001.

Câmeras de segurança instaladas no local do memorial a Rabin registraram o momento em que ele se aproximou do local e jogou tinta branca sobre o memorial. Ele escreveu, em hebraico, "etiqueta de preço", slogan associado a colonos extremistas da Cisjordânia. Assista às imagens abaixo.

O rapaz, de 27 anos, segundo a imprensa israelense, também escreveu em uma parede próxima "libertem Igal Amir", em referência ao assassino do ex-premiê. A polícia prendeu o rapaz logo em seguida e ele foi liberado após pagamento de fiança.

Envolvimento

De acordo com o Hamas, grupo radical islâmico que controla a Faixa de Gaza, dois dos 1.027 prisioneiros que serão trocados na próxima semana pelo soldado israelense Gilad Shalit teriam envolvimento com o ataque em que os parentes de Schijveschuurder morreram.

"Os pais dele morreram no ataque e ele aparentemente estava protestando contra a troca de prisioneiros", disse o porta-voz da polícia israelense Micky Rosenfeld, nesta sexta.

Em 2009, Schijveschuurder se juntou a famílias que perderam parentes em ataques para protestar contra a libertação de prisioneiros condenados por terrorismo em troca de Shalit. A manifestação ocorreu em frente à tenda dos familiares do cabo.

"A campanha por Shalit é legítima, mas se sua libertação está submetida à liberdade destes prisioneiros, então a família de Shalit deveria se juntar a nós", disse ele, dizendo-se "traído por Israel e por seu sistema judiciário". Schijveschuurder jurou que se o país libertasse o homem que matou sua família, ele caçaria o assassino.