Israelense depreda memorial a Rabin

Revoltado com o acordo entre Israel e Hamas que libertará 1.027 palestinos em troca do soldado Gilad Shalit, um homem depredou ontem o memorial ao premiê israelense assassinado em 1995, Yitzhak Rabin, em Tel-Aviv. Shvuel Schijveschuurder jogou tinta e pichou o monumento ao saber que, entre os palestinos que serão soltos, estão os responsáveis pelo atentado que matou seus pais e três de seus irmãos.

No início da semana, o gabinete israelense aprovou o acordo com o grupo palestino que controla a Faixa de Gaza. Egito e Alemanha atuaram como mediadores. Pelo pacto, na terça-feira, 27 mulheres e 450 homens condenados em Israel por crimes de segurança serão trocados por Shalit, capturado e mantido incomunicável há cinco anos.

A lista dos que serão beneficiados deve ser publicada até amanhã. Em dois meses, Israel deverá escolher mais 550 palestinos acusados de terrorismo para libertar. Entre os militantes que serão soltos na próxima semana estão vários acusados de terem assassinado civis israelenses. A maior parte da opinião pública de Israel parece apoiar o acordo, mas críticos têm atacado duramente o que chamam de "capitulação" do premiê Binyamin Netanyahu.

Momentos antes de atacar o monumento a Rabin, construído na praça onde o premiê foi assassinado, em 1995, Schijveschuurder deu entrevista ao jornal Haaretz acusando a família de Shalit de ter "vendido Israel" pela liberdade de seu filho. "Vocês já pensaram por um segundo sobre quem estão soltando? Arquiterroristas que serão mandados para a Toscana, na Itália."

Em seguida, ele atirou tinta branca no memorial e pichou a expressão "etiqueta de preço" (que identifica radicais judeus) e "libertem Yigal Amir" - nome do fanático judeu que matou Rabin. Policiais que detiveram Schijveschuurder disseram que ele parecia confuso no momento da prisão e falava que parentes tinham sido feridos num atentado.

Cinco membros da família do homem que ontem atacou o memorial de Rabin morreram em 2001, quando um homem-bomba se explodiu na pizzaria Sbarro, no centro de Jerusalém. Outras 10 pessoas morreram e 130 ficaram feridas no ataque, num dos momentos mais tensos da Segunda Intifada (levante palestino).

Mediação. Ontem, o chefe da inteligência alemã, Ernst Uhrlau, deu entrevista à rede de TV pública de seu país dizendo que o acordo entre Israel e Hamas, se implementado até o fim, será "um grande sucesso". Ao lado do Egito, a Alemanha tem tentado mediar um entendimento entre os dois lados há vários anos.

Funcionários alemães, porém, alertaram ontem que a situação ainda é "frágil" e há risco de o acordo ser desfeito de última hora. A inteligência de Berlim negou os rumores de que a Síria ou o Irã teriam participado da mediação. / REUTERS