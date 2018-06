Israelense morre em ataque na fronteira com a Síria Um veículo civil na área das colinas de Golã, controlada por Israel, foi alvo de forças da vizinha Síria neste domingo, em um ataque que matou um menino de 15 anos e levou tanques israelenses a retaliar, disparando contra alvos do governo sírio, disseram as Forças Armadas israelenses.