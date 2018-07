Israelense será trocado por 25 egípcios presos

O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, afirmou que o governo do Egito concordou em libertar Ilan Grapel, estudante de Direito de Nova York que possui também cidadania israelense, em troca da soltura de 25 egípcios detidos em prisões de Israel.

Grapel foi preso em 12 de junho, na Praça Tahrir, no Cairo, acusado de atuar como espião para o governo israelense. Os parentes americanos do universitário negam a acusação. O governo do Egito não comentou o assunto.