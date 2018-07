Israelenses e palestinos se unem em protesto por independência

Manifestantes israelenses e palestinos caminham em Jerusalém; ato teve 4 mil participantes

JERUSALÉM - Milhares de manifestantes israelenses e palestinos fizeram nesta sexta-feira, 15, uma manifestação conjunta em Jerusalém pela independência do Estado palestino, em um ato coordenado pelo grupo Solidariedade Sheikh Jerrach e comissões populares de palestinos de Jerusalém oriental.

A manifestação, que reuniu cerca de 4 mil pessoas, começou no portão de Jaffa da Cidade de Velha e seguiu a linha divisória que separava Jerusalém ocidental da parte oriental da cidade antes da guerra de 1967. Os manifestantes exigem a criação de um Estado palestino nas fronteiras pré-1967, com Jerusalém oriental como capital.

Do portão de Jaffa, os manifestantes seguiram até o portão de Damasco, ao longo das muralhas da Cidade Velha. De lá, foram para o bairro árabe de Sheikh Jerrach, onde colonos israelenses instalaram um assentamento em casas confiscadas de moradores palestinos.

Os manifestantes levavam bandeiras palestinas e gritavam palavras de ordem, entre elas "judeus e árabes se recusam a ser inimigos".

Protesto histórico

A manifestação é considerada histórica, tanto pelo número sem precedentes de manifestantes dos dois lados como pela maneira como foi coordenada. No passado já ocorreram manifestações conjuntas de ativistas israelenses e palestinos, mas o número de participantes não ultrapassou a casa das centenas e os atos foram coordenados por lideranças pacifistas israelenses e lideranças palestinas.

Na manifestação desta sexta-feira a coordenação foi feita com comissões populares de moradores de Jerusalém oriental. Segundo os organizadores, "esta manifestação é um evento histórico na luta não-violenta para acabar com a ocupação".

"A manifestação prova que israelenses e palestinos são capazes de realizar juntos uma ação direta e não-violenta que terá um impacto importante nos eventos que acontecerão em setembro", afirmam porta-vozes dos ativistas, se referindo à reunião da Assembleia Geral da ONU.

Reconhecimento da ONU

O secretário da Liga Árabe, Nabil El Arabi, anunciou na quinta-feira que a organização irá pedir o reconhecimento da ONU ao Estado palestino nas fronteiras de 1967. O pedido será encaminhado ao Conselho de Segurança e à Assembleia Geral da ONU, que deverá se reunir em setembro.

O presidente palestino, Mahmoud Abbas, declarou que "ainda prefere obter o Estado por intermédio de negociações com Israel". Segundo Abbas, como as negociações estão congeladas, "não resta aos palestinos outro caminho exceto recorrer à ONU".

Segundo porta-vozes palestinos, 117 países dos 192 membros da ONU já prometeram que irão apoiar o pedido de reconhecimento da Palestina. Israel e os Estados Unidos já anunciaram que são contra o pedido, o qual qualificam como "unilateral".

Europa e EUA

Nos últimos meses, tanto os líderes palestinos como os israelenses vêm tentando convencer os países europeus a apoiar sua posição. Ainda não se sabe como os principais países da Europa irão votar na Assembleia Geral da ONU.

Os Estados Unidos já prometeram a Israel que irão utilizar seu direito ao veto no Conselho de Segurança, portanto o Estado palestino não poderá ser aceito como membro integral da ONU. O ex-embaixador americano na ONU, John Bolton, que está visitando Israel, disse nesta sexta-feira que o reconhecimento da Assembleia Geral da ONU ao Estado palestino "significa praticamente nada".

De acordo com a avaliação de Bolton, a Assembleia Geral certamente reconhecerá o Estado Palestino mas o veto americano impedirá que esse reconhecimento tenha um resultado prático. Bolton afirmou ainda que Israel e os Estados Unidos "não deveriam levar isso (o reconhecimento da Assembleia Geral) tão a sério".

No entanto, apesar do veto americano, o presidente Abbas afirmou que irá prosseguir com seus esforços para obter o reconhecimento da Assembleia Geral, pois, segundo ele, uma votação da maioria dos países em favor da independência palestina "conferirá aos palestinos uma posição diplomática mais forte para negociar com Israel".

