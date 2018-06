Israelenses e palestinos selam cessar-fogo, diz porta-voz do Hamas

RAMALLAH - Negociadores palestinos e de Israel chegaram a um acordo nesta terça-feira, 26, sobre um cessar-fogo permanente para encerrar os 50 dias do conflito na Faixa de Gaza, que deixaram mais de 2 mil mortos, informou o porta-voz do grupo Hamas Sami Abu Zuhri..

"Foi alcançado um acordo entre as duas partes, e nós estamos aguardando o anúncio do Cairo para determinar a hora zero da implementação", disse Zuhri. Um porta-voz do primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, não quis comentar.

O presidente da Autoridade Palestina (AP), Mahmoud Abbas, detalhará o acordo durante a reunião da direção palestina prevista para ocorrer 13 horas (pelo horário de Brasília).

Em condição de anonimato, uma autoridade citada afirmou que o acordo engloba "o alívio do bloqueio na Faixa da Gaza" imposto por Israel desde 2006, o que permitirá o envio de ajuda humanitária e materiais de construção ao território. Essa era a principal exigência dos palestinos. / AFP e AP