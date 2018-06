Israelitas matam palestino na Cisjordânia

"Durante a operação, tiros foram disparados contra as forças e explosivos improvisados e pedras foram atiradas contra os agentes de segurança, ferindo dois soldados", disse uma porta-voz do Exército à AFP.

"As tropas responderam com munição letal com o objetivo de eliminar a ameaça, e relatos iniciais indicam que um dos palestinos foi morto e dois ficaram feridos", acrescentou.

Tanto o homem procurado quanto as pessoas envolvidas na ação foram levados em custódia. A rádio do Exército informou que o homem pode ser Bassam Saadi, um ativista da Jihad Islâmica. Os dois soldados ficaram levemente feridos por pedras, acrescentou. Fonte: Dow Jones Newswires.