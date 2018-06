Itália: 55% comparecem à votação no 1º dia das eleições

Geralmente, as eleições italianas são realizadas na primavera. Desta vez, além de serem realizadas no inverno, esta votação aconteceu em meio a um tempo ruim na maior parte do país, inclusive com neve no norte. Para esta segunda-feira, há previsão de chuva em grande parte do país.

A votação de domingo também coincidiu com a votação para governador e para as assembleias regionais em três regiões, incluindo duas das áreas mais importantes da Itália - a região de Lazio, que inclui a capital Roma, e da Lombardia, cuja capital é Milão, o centro financeiro italiano. As informações são da Associated Press.