Itália: Bersani falha em tentativa de formar governo

"Os esforços foram inconclusivos", afirmou hoje um assessor de Napolitano, após uma reunião entre o presidente e Bersani.

Agora a responsabilidade é novamente de Napolitano, que pode escolher um tecnocrata ou outro nome respeitado para tentar conquistar o apoio do Parlamento. Se não for possível formar o novo governo, novas eleições no segundo semestre podem se tornar uma opção inevitável.

Na última sexta-feira, Napolitano concedeu a Bersani alguns dias para se reunir com líderes de partidos na tentativa de costurar um governo que conquiste as cerca de 30 cadeiras restantes no Senado para obter a maioria na Casa e, consequentemente, no Parlamento.

O Partido Democrático de Bersani e seus aliados de centro-esquerda conquistaram por pouco a maioria dos votos nas eleições gerais do mês passado, obtendo assim a maioria automática das cadeiras na Câmara, mas somente 121 das 315 cadeiras do Senado, onde os assentos são distribuídos em bases regionais. As informações são da Dow Jones.