Itália bloqueia exportações de vacinas destinadas à Austrália

A Itália bloqueou o envio de 250 mil doses da vacina da AstraZeneca contra o coronavírus que foram fabricadas no país e que seriam enviadas para a Austrália, disse o governo na quinta-feira, 4, colocando em prática as recentes ameaças da União Europeia de restringir as exportações de vacinas em meio a um cabo de guerra global por doses desesperadamente necessárias.

A decisão de interromper o envio de vacinas da AstraZeneca foi uma forte escalada na competição global por vacinas, que se tornou cada vez mais frenética à medida que a Europa enfrenta os primeiros sinais de uma possível nova onda de infecções causadas por novas variantes do coronavírus.

A perspectiva de enviar centenas de milhares de doses da Itália, onde as infecções estão em forte ascensão, para a Austrália, que está registrando um poucos casos diários, se mostrou difícil de aceitar para o novo primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi. A Itália usou as novas regras da UE que permitem a qualquer país membro interromper as exportações de vacinas para nações fora do bloco - uma regra aprovada depois que a AstraZeneca limitou as entregas projetadas para a UE.

Sob a nova regra da UE, as empresas devem pedir permissão para exportar as doses produzidas dentro do bloco, e o bloco pede a seus membros que decidam.

Depois de receber um pedido na semana passada da AstraZeneca sobre as 250.000 doses com destino à Austrália, a Itália disse à Comissão Europeia, o órgão executivo do bloco, que não queria permitir as exportações. A comissão não se opôs, e o Ministério das Relações Exteriores da Itália disse que notificou a AstraZeneca na terça-feira.

Foi a primeira mudança desde a criação da nova medida de controle, que devem permanecer em vigor até o final de março, quando a oferta deve melhorar. Desde que as regras foram impostas, os Estados membros impediram 174 embarques de exportação de vacinas de vários produtores, para o Canadá, México e outros países.

A Austrália reagiu com tranquilidade, com autoridades pedindo à Comissão Europeia que revisse a decisão, ao mesmo tempo que insistia que a entrega bloqueada não teria um grande impacto.

As dificuldades logísticas fizeram a campanha de vacinação ser muito lenta em todos os países da União Europeia, o que enfureceu muitos europeus e envergonhou seus líderes. Desde que a AstraZeneca reduziu o número de doses que esperava entregar no início de 2021, os líderes europeus atacaram a empresa e tentaram aplacar a raiva entre seus cidadãos.

Os fabricantes de vacinas tiveram alguma margem de manobra em seus contratos para decidir para onde enviar as doses de uma rede global de fábricas. Mas a Itália - que sofreu um dos surtos mais severos do mundo - pressionou por uma ação mais ousada da Europa para obter mais controle.

Em meio às campanhas de vacinação dominadas por países ricos, a ação da Itália intensificou uma disputa global por causa das doses que os analistas alertaram que poderiam elevar os preços e reduzir ainda mais a distribuição justa de vacinas.

Mas a Itália não é o único país relutante em ver as doses que estão em seu país serem enviadas para outros lugares. Os líderes europeus observaram que os Estados Unidos e o Reino Unido estão em grande parte segurando as vacinas feitas nesses países.

Os Estados Unidos rejeitaram a ideia de enviar parte de seu próprio suprimento de vacinas ao México. O Reino Unido indicou que consideraria enviar doses sobressalentes para a Irlanda, mas apenas quando os suprimentos para todo o seu programa de vacinação estivessem garantidos.

Após a ação da Itália, as doses originalmente destinadas à Austrália serão mantidas dentro da União Europeia, parte do estoque sendo compartilhada pelos países membros.

Guntram Wolff, diretor do grupo de reflexão Bruegel, com sede em Bruxelas, disse que “os governos têm o dever de proteger seus próprios cidadãos”, mas que uma luta cada vez maior por vacinas não serve aos interesses de ninguém. “Sempre existe o risco de retaliação”, acrescentou. “A longo prazo, essa decisão nunca é uma boa ideia.”

Na União Europeia, a batalha com a AstraZeneca estourou em janeiro. A empresa disse que tentaria fornecer 80 milhões de doses para o bloco no primeiro trimestre deste ano, mas após falhas de produção, reduziu esse número para cerca de metade.

A AstraZeneca, que desenvolveu sua vacina com a Universidade de Oxford, acabou concordando em enviar algumas doses adicionais, mas não o suficiente para apaziguar os líderes europeus que estão sob enorme pressão para turbinar a vacinação.

O bloco administrou oito doses de vacinas para cada 100 residentes. Em comparação, os Estados Unidos administraram 24 doses por 100 pessoas e o Reino Unido administrou 32.

Muitos países europeus estão experimentando um aumento nos casos de coronavírus causados em grande parte pela variante altamente contagiosa observada pela primeira vez no Reino Unido. Após um declínio de um mês nos casos de covid-19 na União Europeia, os casos começaram a subir novamente a partir de meados de fevereiro. Alguns epidemiologistas temem que os Estados Unidos, cada vez mais dominados pela variante britânica, possam enfrentar em breve o mesmo tipo de aumento.

Para Draghi, que assumiu o cargo no mês passado, acelerar o ritmo das vacinações se tornou uma prioridade. Ele desafiou a União Europeia por não controlar a exportação de vacinas com tanto rigor quanto os Estados Unidos. E ele aumentou as metas de vacinas do país e rapidamente substituiu os principais funcionários responsáveis pela implementação.

“Precisamos ir mais rápido, muito mais rápido”, disse Draghi durante a última reunião de líderes europeus. Ele insistiu que o bloco deveria fazer uso agressivo de todos os seus direitos legais para aumentar rapidamente o fornecimento de vacinas em casa.

O Ministério das Relações Exteriores italiano explicou na quinta-feira a decisão do país de bloquear o embarque, dizendo que a Austrália era um país "não vulnerável", aludindo ao seu sucesso em reprimir casos, enquanto os países europeus estavam desesperados por doses. “Não é um ato hostil contra a Austrália”, escreveu o chanceler Luigi Di Maio no Facebook.

Mas os problemas da Europa não decorrem apenas de problemas de abastecimento: muitos países europeus tiveram enormes problemas para usar rapidamente as doses que já receberam.

Das 51 milhões de doses de vacina que foram entregues às 27 nações da União Europeia, cerca de 30 milhões foram usadas, de acordo com dados da Comissão Europeia na semana passada. Muitas das doses não utilizadas estavam sendo reservadas para uma segunda dose, mas outras definhavam por outros motivos, incluindo comunicação deficiente.

Esses problemas tornaram-se mais agudos quando vários países da UE inicialmente restringiram a vacina da AstraZeneca a pessoas com mais de 65 anos, citando uma escassez de dados de eficácia para pessoas mais velhas, apesar de o regulador de medicamentos do bloco ter autorizado seu uso para todos os adultos.

Alguns países, como Alemanha e França, reverteram a decisão em face das evidências crescentes do Reino Unido de que a dose oferece forte proteção para pessoas mais velhas. Mas o dano à fé dos europeus na vacina da AstraZeneca estava feito.

No entanto, os governos europeus têm lutado por mais doses. Alguns seguiram em frente sem a autorização da União Europeia e adquiriu vacinas russas e chinesas.

A União Europeia tem influência no envio de vacinas para o mundo porque a Bélgica, onde fica a sede do governo do bloco, também abriga algumas das fábricas de vacinas mais importantes do mundo, incluindo as que produzem as vacinas Pfizer-BioNTech e AstraZeneca-Oxford. Itália, Alemanha e Espanha também possuem instalações para vários fabricantes de vacinas.

Em um comunicado na manhã de sexta-feira, o ministro da saúde da Austrália, Greg Hunt, disse que seu país tinha doses suficientes para "nos levar até o fim" até que a produção doméstica comece no final deste mês.

A Austrália teve menos casos de coronavírus, em relação ao seu tamanho, do que quase qualquer outro grande país desenvolvido, e recentemente teve uma média de apenas nove novos casos por dia. A Itália tem em média mais de 18.000 novos casos por dia, um ritmo que, ajustado para a população, é mais de 800 vezes maior que o da Austrália.

Ainda assim, o lançamento da vacina também foi lento na Austrália, que depende fortemente da AstraZeneca. O país havia assinado um contrato para 3,8 milhões de doses de AstraZeneca fabricadas na Europa, uma medida provisória até que um fabricante na Austrália pudesse iniciar a produção de vacinas.

Em janeiro, sua entrega esperada da Europa foi reduzida para 1,2 milhão de doses em meio aos problemas de produção da AstraZeneca, apesar dos esforços da ministra das Relações Exteriores da Austrália, Marise Payne. Apenas uma grande entrega chegou. Até 28 de fevereiro, apenas 33.702 doses haviam sido administradas em todo o país, de acordo com dados do governo.