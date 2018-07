Itália: câmara rechaça prisão de deputado acusado A Câmara dos Deputados da Itália rechaçou nesta quinta-feira a retirada da imunidade parlamentar de Nicola Cosentino, um parlamentar do Partido do Povo da Liberdade (PDL, na sigla em italiano) do magnata e ex-primeiro-ministro do país, Silvio Berlusconi. Cosentino é acusado pela promotoria de ter associação ilícita com a Camorra, a máfia napolitana. Os promotores haviam pedido à Câmara a prisão de Cosentino, que foi funcionário do Ministério das Finanças durante o terceiro governo de Berlusconi, que durou até o final de 2011.